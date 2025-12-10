Укр
Как переделывают Renault Duster для пожарников

Для повышения эффективности системы гражданской защиты населения спасателям Львовской громады поступили новые служебные автомобили специального исполнения.
Спасателям Львовщины достались кроссоверы Renault Duster нового поколения - Auto24

ФОТО: Скриншот Авто24|

Автомобили Renault Duster покидают церемониальную площадку торжественной передачи

10 декабря, 08:40
О поступлении в службу спасения Львовщины таких машин сообщено в релизе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. Речь идет о четырех автомобилях Renault Duster.

Финансирование не разглашается, но в тексте есть короткий намек: "Поддержка городской громады в очередной раз доказывает: во Львове понимают цену времени и важность тех, кто ежедневно спасает жизни".

С нулевым пробегом и в специсполнении

По фото видно, что поступили новенькие автомобили без пробега. Это – второе поколение модели Duster, которое производится совместно Renault и ее румынской дочерней компанией Dacia.

О новом поколении Duster редакция Авто24 писала уже неоднократно, подавала в лентах новостей как описания, так и фото с видео и даже проводила тест-драйв. Повторяться не будем, но в этом случае скажем конкретно по нынешнему траншу.

Оперативно-спасательные служебные автомобили Renault Duster уже прошли регистрацию и несут службу в пожарных депо громад. Скриншот: Авто24

Вся техника поступила в полной пожарно-спасательной атрибутике, начиная от служебной маркировки цветами красно-белой окраски ГСЧС и заканчивая надписями "ОПЕРАТИВНО-спасательная" на бортах, где также указан общенациональный номер телефона службы спасения – 102.

Кроме этого, служебные автомобили получили аппаратную атрибутику специальных автомобилей – проблесковые огни на крыше для приоритетного проезда по дорогам общего пользования, звуковые сигналы приоритета, громкоговорители и системы радиосвязи.

Мобильность прежде всего

"Каждый из переданных автомобилей – это не просто техника. Это - гарантированный шаг к большей мобильности, защиты и уверенности во время выполнения задач. Именно такие инвестиции позволяют офицерам-спасателям общины делать свою работу быстро, точно и без компромиссов по безопасности", – отмечается в пресс-релизе львовских спасателей

Renault Duster становится популярным

Львовские спасатели не единственные, кто имеет такие автомобили. Три недели назад Винница получила для своих гроад пять таких же оперативно-спасательных автомобилей Renault Duster.

Там также закупили спецтранспорт для быстрого реагирования офицеров ГСЧС на чрезвычайные ситуации и существенного усиления превентивной работы непосредственно на территории Винницкой городской территориальной громады.

