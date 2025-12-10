Как переделывают Renault Duster для пожарников

О поступлении в службу спасения Львовщины таких машин сообщено в релизе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. Речь идет о четырех автомобилях Renault Duster.

Финансирование не разглашается, но в тексте есть короткий намек: "Поддержка городской громады в очередной раз доказывает: во Львове понимают цену времени и важность тех, кто ежедневно спасает жизни".

С нулевым пробегом и в специсполнении

По фото видно, что поступили новенькие автомобили без пробега. Это – второе поколение модели Duster, которое производится совместно Renault и ее румынской дочерней компанией Dacia.

О новом поколении Duster редакция Авто24 писала уже неоднократно, подавала в лентах новостей как описания, так и фото с видео и даже проводила тест-драйв. Повторяться не будем, но в этом случае скажем конкретно по нынешнему траншу.

Оперативно-спасательные служебные автомобили Renault Duster уже прошли регистрацию и несут службу в пожарных депо громад. Скриншот: Авто24

Вся техника поступила в полной пожарно-спасательной атрибутике, начиная от служебной маркировки цветами красно-белой окраски ГСЧС и заканчивая надписями "ОПЕРАТИВНО-спасательная" на бортах, где также указан общенациональный номер телефона службы спасения – 102.

Кроме этого, служебные автомобили получили аппаратную атрибутику специальных автомобилей – проблесковые огни на крыше для приоритетного проезда по дорогам общего пользования, звуковые сигналы приоритета, громкоговорители и системы радиосвязи.

Мобильность прежде всего

"Каждый из переданных автомобилей – это не просто техника. Это - гарантированный шаг к большей мобильности, защиты и уверенности во время выполнения задач. Именно такие инвестиции позволяют офицерам-спасателям общины делать свою работу быстро, точно и без компромиссов по безопасности", – отмечается в пресс-релизе львовских спасателей

Renault Duster становится популярным

Львовские спасатели не единственные, кто имеет такие автомобили. Три недели назад Винница получила для своих гроад пять таких же оперативно-спасательных автомобилей Renault Duster.

Там также закупили спецтранспорт для быстрого реагирования офицеров ГСЧС на чрезвычайные ситуации и существенного усиления превентивной работы непосредственно на территории Винницкой городской территориальной громады.