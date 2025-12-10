Укр
Ру

Як переробляють Renault Duster для пожежників

Для підвищення ефективності системи цивільного захисту населення до рятувальників Львівської громади надійшли нові службові автомобілі спеціального виконання.
Рятувальникам Львівщини дісталися кросовери Renault Duster нового покоління - Auto24

ФОТО: Скриншот Авто24|

Автомобілі Renault Duster покидають церемоніальний майданчик урочистої передачі

Валентин Ожго
logo10 грудня, 08:40
Про надходження до служби порятунку Львівщини таких машин йдеться в релізі ГУ ДСНС України у Львівській області. Йдеться про чотири автомобілі Renault Duster.

Фінансування не розголошується, але в тексті є короткий натяк: "Підтримка міської громади вкотре доводить: у Львові розуміють ціну часу та важливість тих, хто щодня рятує життя".

З нульовим пробігом та в спецвиконанні

З фото видно, що надійшли новенькі автомобілі без пробігу. Це – друге покоління моделі Duster, яке виробляється спільно Renault та її румунською дочірньою компанією Dacia.

Про нове покоління Duster редакція Авто24 писала уже неодноразово, подавала у стрічках новин як описи, так і фото з відео і навіть проводила тест-драйв. Повторюватися не будемо, але у цьому випадку скажемо конкретно по нинішньому траншу.

Оперативно-рятувальні службові автомобілі Renault Duster уже пройшли реєстрацію й несуть службу в пожежних депо громад. Скриншот: Авто24

Уся техніка надійшла у повній пожежно-рятувальній атрибутиці, починаю чи від службового маркування кольорами червоно-білого забарвлення ДСНС та закінчуючи написами "ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНА" на бортах, де також вказано загальнонаціональний номер телефону служби порятунку – 102.

Окрім цього, службові автомобілі отримали апаратну атрибутику спеціальних автомобілів – проблискові вогні на даху для пріоритетного проїзду дорогами загального користування, звукові сигнали пріоритету, гучномовці та системи радіозв'язку.

Мобільність передусім

"Кожен із переданих автомобілів – це не просто техніка. Це - гарантований крок до більшої мобільності, захисту та впевненості під час виконання завдань. Саме такі інвестиції дають змогу офіцерам-рятувальникам громади робити свою роботу швидко, точно й без компромісів щодо безпеки", – зазначається в пресрелізі львівських рятувальників

Renault Duster стає популярним

Львівські рятувальники не єдині, хто має такі автомобілі. Три тижні тому Вінниця отримала для своїх громад п'ять аналогічних оперативно-рятувальних автомобілів Renault Duster.

Там також закупили спецтранспорт для швидшого реагування офіцерів ДСНС на надзвичайні ситуації та суттєвого посилення превентивної роботи безпосередньо на території Вінницької міської територіальної громади.

