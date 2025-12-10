Як переробляють Renault Duster для пожежників

ФОТО: Скриншот Авто24|
Автомобілі Renault Duster покидають церемоніальний майданчик урочистої передачі
Про надходження до служби порятунку Львівщини таких машин йдеться в релізі ГУ ДСНС України у Львівській області. Йдеться про чотири автомобілі Renault Duster.
Фінансування не розголошується, але в тексті є короткий натяк: "Підтримка міської громади вкотре доводить: у Львові розуміють ціну часу та важливість тих, хто щодня рятує життя".
Читайте також В Україні почали продавати два нові бюджетні автомобілі
З нульовим пробігом та в спецвиконанні
З фото видно, що надійшли новенькі автомобілі без пробігу. Це – друге покоління моделі Duster, яке виробляється спільно Renault та її румунською дочірньою компанією Dacia.
Про нове покоління Duster редакція Авто24 писала уже неодноразово, подавала у стрічках новин як описи, так і фото з відео і навіть проводила тест-драйв. Повторюватися не будемо, але у цьому випадку скажемо конкретно по нинішньому траншу.
Оперативно-рятувальні службові автомобілі Renault Duster уже пройшли реєстрацію й несуть службу в пожежних депо громад. Скриншот: Авто24
Уся техніка надійшла у повній пожежно-рятувальній атрибутиці, починаю чи від службового маркування кольорами червоно-білого забарвлення ДСНС та закінчуючи написами "ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНА" на бортах, де також вказано загальнонаціональний номер телефону служби порятунку – 102.
Окрім цього, службові автомобілі отримали апаратну атрибутику спеціальних автомобілів – проблискові вогні на даху для пріоритетного проїзду дорогами загального користування, звукові сигнали пріоритету, гучномовці та системи радіозв'язку.
Читайте також Кросовери Renault Duster передано розвідникам
Мобільність передусім
"Кожен із переданих автомобілів – це не просто техніка. Це - гарантований крок до більшої мобільності, захисту та впевненості під час виконання завдань. Саме такі інвестиції дають змогу офіцерам-рятувальникам громади робити свою роботу швидко, точно й без компромісів щодо безпеки", – зазначається в пресрелізі львівських рятувальників
Renault Duster стає популярним
Львівські рятувальники не єдині, хто має такі автомобілі. Три тижні тому Вінниця отримала для своїх громад п'ять аналогічних оперативно-рятувальних автомобілів Renault Duster.
Там також закупили спецтранспорт для швидшого реагування офіцерів ДСНС на надзвичайні ситуації та суттєвого посилення превентивної роботи безпосередньо на території Вінницької міської територіальної громади.