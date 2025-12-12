Renault може несподівано повернути легендарну емблему RS

У розмові з журналістами Ванель підтвердив, що технічні можливості для створення спортивної моделі в Renault є — і головним кандидатом на повернення RS є новий Clio. На користь цього говорить і те, що шосте покоління Clio вийшло всього кілька місяців тому: модель отримала агресивніший дизайн та зберегла традиційне кузовне виконання хетчбек, яке чудово підходить для перетворення на хот-хетч.

Як пише Carscoops, Megane RS, ймовірно, залишиться в минулому — адже Megane перетворився на електричний кросовер, і спортивний варіант для нього виглядає малореалістичним. А от Clio має набагато більше шансів. Ванель підкреслив, що Renault має у своєму розпорядженні потужні гібридні та електричні силові агрегати, які здатні забезпечити продуктивність на рівні сучасних хот-хетчів і водночас відповідати дедалі жорсткішим нормам CO₂.

За його словами, найімовірніше, гіпотетичний Clio RS міг би базуватися на гібридній системі E-Tech. Наразі 1,8-літровий гібрид Clio видає 158 к.с., але інженери мають можливість збільшити цей показник до приблизно 220 к.с. — а це вже територія справжніх спортивних малолітражок і рівень попереднього покоління RS.

Хоча офіційних планів щодо повернення бренду RenaultSport немає, Ванель визнає: позиція компанії може змінитися. “Ми почекаємо кілька місяців, подивимося на реакцію та подумаємо”, — заявив він. Тож якщо ентузіасти достатньо голосно дадуть зрозуміти, що сумують за RS — повернення може відбутися значно раніше, ніж хтось припускає.