Renault показала интересный концепт на базе электрического R4 E-Tech

Как отмечает французский автопроизводитель, шоу-кар Renault 4 Savane 4x4 будет представлен на стенде Renault вместе с мощным Renault 5 Turbo 3E, который впервые покажут публике, и специальной серией электрических автомобилей Roland-Garros Renault 5 E-Tech.

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Концепция получила второй электрический мотор на задней оси, что создает систему постоянного полного привода и позволяет модели преодолевать сложные участки пересеченной местности. Название Savane впервые появилось на моделях бренда в 1950-х годах, а в 19856 году дебютировал оригинальный Renault 4 Savane.

Дорожный просвет электрического Renault 4 Savane 4x4 увеличили на 15 мм, по сравнению с серийной версией автомобиля. Кроме того, концепт получил расширение колеи на 10 мм, новый цвет Jade Green, иные бамперы и специальные шины Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 R18 с уникальными колесными дисками.

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Компания Renault говорит, что новинка демонстрирует возможности платформы AmpR Small, которая используется для создания электромобилей B-сегмента. В салоне шоу-кар получил текстиль Deep Brown с узорами “гусиная лапка” и строчкой в виде цифр 4. Не менее изысканным элементом является подсвеченный логотип 4Savane.

“Верный духу исследований Renault 4 Savane 1960-х годов, концепт-кар Renault 4 Savane 4x4 максимально раскрывает авантюрную сторону электрического Renault 4 E-Tech. Его увеличенный дорожный просвет и расширенная колея сочетаются с постоянно активной системой полного привода, что позволяет ему преодолевать различные участки местности. Благодаря уникальному цвету Jade Green в сочетании с глянцевыми черными элементами и насыщенно-коричневому интерьеру, он добавляет шикарного духа, достойного “джентльменов-исследователей”, которые стремятся к безграничным путешествиям”, – сказал Сандип Бхамбра – главный дизайнер Advanced, Ampere & Renault