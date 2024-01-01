Чем будут отличаться электрические фургоны Renault Trafic, Goelette и Estafette

Все перечисленные модели построены на новой полностью электрической платформе, разработанной для оптимизации грузоподъемности относительно площади, с минимальным передним свесом и задним силовым агрегатом. Это обеспечивает диаметр поворота такой же малый, как у Clio (10,3 метра). Кроме экологической ответственности, важнейшими факторами для удобства городского использования являются компактные размеры и маневренность.

Коммерческие модели Renault с технологией FLEXIS 800 В заряжаются от 15 до 80% менее чем за 20 минут, обеспечивая запас хода до 450 км по WLTP.

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Экологическая устойчивость

В соответствии со своими целями по устойчивому развитию, Renault увеличила процент переработанных материалов, используемых для экстерьера и интерьера всех трех автомобилей, до 22,5%, тогда как 80% этих материалов можно переработать после окончания срока службы.

Эти цифры не учитывают аккумулятор. Группа Renault стремится достичь 33% содержания переработанных материалов в своих автомобилях к 2030 году.

Renault Trafic E-Tech electric. Фото: Renault

Два варианта аккумуляторов

Предложенные рынку модели Trafic, Goelette и Estafette E-Tech поставляются с двумя вариантами аккумуляторов на выбор: стандартный запас хода и большой запас хода.

Для задач с большим пробегом аккумулятор большого запаса хода с технологией NMC (никель-марганец-кобальт) обеспечивает самую высокую плотность энергии для максимального запаса хода – около 450 км по WLTP (Trafic).

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Для бизнес-пользователей, которые работают преимущественно в городских районах, аккумулятор стандартного запаса хода использует технологию LFP (литий-железо-фосфат), не содержащую редких металлов кобальт и никель. Это обеспечивает конкурентное предложение с точки зрения цены и автономность, с почти 350 км запаса хода по WLTP (на Trafic), что соответствует потребностям многих профессионалов.

Renault Goelette E-Tech electric. Фото: Renault

Сверхбыстрая зарядка благодаря технологии 800 В

Наряду с комфортным и универсальным запасом хода, аккумуляторы также получили новую технологию быстрой зарядки 800 В, что упрощает ежедневную организацию для бизнес-пользователей.

Благодаря точке быстрой зарядки постоянным током аккумулятор заряжается от 15% до 80% менее чем за 20 минут.

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Электродвигатель следующего поколения

Новый электродвигатель, разработанный в Европе, с мощностью 150 кВт и крутящим моментом 345 Нм отличается высокой эффективностью.

Renault Estafette E-Tech electric: Фото: Renault

Сделано во Франции

Trafic, Goelette и Estafette будут изготавливаться во Франции, на заводе Renault Group в Сандувиле. Они будут на одной линии с дизельным Trafic, который продолжает свою рыночную карьеру. Sandouville также будет создавать кузова на заказ для Qstomize, дочерней компании Renault, специализирующейся на кастомизации и переоборудовании LCV, в здании вблизи главного завода.

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Разработанные Flexis и изготовленные во Франции на заводе Renault Group в Сандувиле, Trafic, Estafette и Goelette будут доступны с 2026 года.