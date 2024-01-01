Чим відрізнятимуться електричні фургони Renault Trafic, Goelette та Estafette

Усі перераховані моделі побудовані на новій повністю електричній платформі, розробленій для оптимізації вантажності відносно площі, з мінімальним переднім звисом та заднім силовим агрегатом. Це забезпечує діаметр повороту такий же малий, як у Clio (10,3 метра). Окрім екологічної відповідальності, найважливішими факторами для зручності міського використання є компактні розміри та маневровість.

Комерційні моделі Renault з технологією FLEXIS 800 В заряджаються від 15 до 80% менш ніж за 20 хвилин, забезпечуючи запас ходу до 450 км за WLTP.

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Екологічна стійкість

Відповідно до своїх цілей щодо сталого розвитку, Renault збільшила відсоток перероблених матеріалів, що використовуються для екстер'єру та інтер'єру всіх трьох автомобілів, до 22,5%, тоді як 80% цих матеріалів можна переробити після закінчення терміну служби.

Ці цифри не враховують акумулятор. Група Renault прагне досягти 33% вмісту перероблених матеріалів у своїх автомобілях до 2030 року.

Renault Trafic E-Tech electric. Фото: Renault

Два варіанти акумуляторів

Запропоновані ринку моделі Trafic, Goelette та Estafette E-Tech постачаються з двома варіантами акумуляторів на вибір: стандартний запас ходу та великий запас ходу.

Для завдань з великим пробігом акумулятор великого запасу ходу з технологією NMC (нікель-марганець-кобальт) забезпечує найвищу щільність енергії для максимального запасу ходу – близько 450 км за WLTP (Trafic).

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Для бізнес-користувачів, які працюють переважно в міських районах, акумулятор стандартного запасу ходу використовує технологію LFP (літій-залізо-фосфат), що не містить рідкісних металів кобальт і нікель. Це забезпечує конкурентну пропозицію з погляду на ціни та автономність, з майже 350 км запасу ходу за WLTP (на Trafic), що відповідає потребам багатьох професіоналів.

Renault Goelette E-Tech electric. Фото: Renault

Надшвидка зарядка завдяки технології 800 В

Поряд з комфортним та універсальним запасом ходу, акумулятори також отримали нову технологію швидкої зарядки 800 В, що спрощує щоденну організацію для бізнес-користувачів.

Завдяки точці швидкої зарядки постійним струмом акумулятор заряджається від 15% до 80% менш ніж за 20 хвилин.

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Електродвигун наступного покоління

Новий електродвигун, розроблений у Європі, з потужністю 150 кВт та крутним моментом 345 Нм вирізняється високою ефективністю.

Renault Estafette E-Tech electric: Фото: Renault

Зроблено у Франції

Trafic, Goelette та Estafette будуть виготовлятися у Франції, на заводі Renault Group у Сандувілі. Вони будуть на одній лінії із дизельним Trafic, який продовжує свою ринкову кар'єру. Sandouville також створюватиме кузови на замовлення для Qstomize, дочірньої компанії Renault, що спеціалізується на кастомізації та переобладнанні LCV, у будівлі поблизу головного заводу.

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Розроблені Flexis та виготовлені у Франції на заводі Renault Group у Сандувілі, Trafic, Estafette та Goelette будуть доступні з 2026 року.