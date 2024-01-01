Renault показала цікавий концепт на базі електричного R4 E-Tech

Як зазначає французський автовиробник, шоу-кар Renault 4 Savane 4x4 буде представлений на стенді Renault разом з потужним Renault 5 Turbo 3E, який вперше покажуть публіці, та спеціальною серією електричних автомобілів Roland-Garros Renault 5 E-Tech.

Читайте також: Новий Renault Boreal буде братом Dacia Bigster: фото

Концепція отримала другий електричний мотор на задній осі, що створює систему постійного повного приводу й дозволяє моделі долати складні ділянки пересіченої місцевості. Назва Savane вперше з’явилась на моделях бренду в 1950-х роках, а в 19856 році дебютував оригінальний Renault 4 Savane.

Дорожній просвіт електричного Renault 4 Savane 4x4 збільшили на 15 мм, порівняно з серійною версією автівки. Крім того, концепт отримав розширення колії на 10 мм, новий колір Jade Green, інакші бампери та спеціальні шини Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 R18 з унікальними колісними дисками.

Також цікаво: Чим відрізнятимуться електричні фургони Renault Trafic, Goelette та Estafette

Компанія Renault каже, що новинка демонструє можливості платформи AmpR Small, яка використовується для створення електромобілів B-сегменту. В салоні шоу-кар отримав текстиль Deep Brown з візерунками “гусяча лапка” та строчкою у вигляді цифр 4. Не менш вишуканим елементом є підсвічений логотип 4Savane.

“Вірний духу досліджень Renault 4 Savane 1960-х років, концепт-кар Renault 4 Savane 4x4 максимально розкриває авантюрну сторону електричного Renault 4 E-Tech. Його збільшений дорожній просвіт і розширена колія поєднуються з постійно активною системою повного приводу, що дозволяє йому долати різні ділянки місцевості. Завдяки унікальному кольору Jade Green у поєднанні з глянцевими чорними елементами та насичено-коричневому інтер'єру, він додає шикарного духу, гідного “джентльменів-дослідників”, які прагнуть безмежних подорожей”, – сказав Сандіп Бхамбра – головний дизайнер Advanced, Ampere & Renault