Renault 4Ever Trophy Concept имеет ретро-привкус, но это полноценный современный электрический B-SUV.

17-23 октября 2022 года проходит Парижский автосалон, на котором представлено несколько громких премьер. Среди них – современная интерпретация французского автомобиля Renault 4, хоть и в виде концепта.

Также по теме В Париже показали новый фургон Renault Kangoo E-Tech Electric

Концепт создан в честь 25-летия гуманитарного ралли 4L Trophy, что объясняет яркий внедорожный комплект.

Ссылки на оригинальный 4L включают окрашенную в черный цвет прямоугольную графику радиаторной решетки спереди, которая охватывает фары, форму передних крыльев, трапециевидные боковые окна, суженную заднюю часть и задние фонари в форме таблетки.

Они сочетаются с современными элементами стиля, включая светодиодную матрицу в пиксельном стиле, "утопленные" дверные ручки, заменяющие зеркала камеры, двухцветную крышу и тонкие стойки. Интересной особенностью является большой воздухозаборник на капоте, который, по словам Renault, улучшает эффективность радиатора.

Концепт выкрашен в серебристый металлический цвет с большой дозой черного пластикового покрытия и пурпурными акцентами. Он ездит на 19-дюймовых колесах с футуристическим дизайном и встроенными компрессорами, которые при необходимости меняют давление воздуха.

Усиленная подвеска обеспечивает клиренс в 200 мм, что в сочетании с дополнительным внедорожным оборудованием способствует прочному виду. Нестандартный багажник на крыше из углеродного волокна со светодиодными лентами содержит запасное колесо, лопату, а дно усилено для защиты аккумулятора.

Компания заявляет, что супер-мини R5 и внедорожник R4 будут заменителями Clio и Captur с электрическими двигателями в будущей линейке французского бренда.

Кстати Renault показала безумный ретро-концепт R5

Компания не объявила подробности о тяговой батарее и электрической трансмиссии. Однако подтверждено, что серийный внедорожник будет базироваться на расширенной версии архитектуры CMF-BEV. Модульная платформа также ляжет в основу супер-мини Renault 5, а также A5 от Alpine и Nissan Micra.

Renault надеется, что серийная версия 4EVER повторит коммерческий успех оригинального R4, который был продан тиражом более восьми миллионов копий в ста странах мира в течение трех десятилетий (1961-1992).