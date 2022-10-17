Renault 4Ever Trophy Concept має ретро-присмак, але це повноцінний сучасний електричний B-SUV.

17-23 жовтня 2022 року проходить Паризький автосалон, на якому представлено кілька гучних прем’єр. Серед них – сучасна інтерпретація французького автомобіля Renault 4, хоча й у вигляді концепту.

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Концепт створений на честь 25-річчя гуманітарного ралі 4L Trophy, що пояснює яскравий позашляховий комплект.

Посилання на оригінальний 4L включають пофарбовану в чорний колір прямокутну графіку решітки радіатора спереду, яка охоплює фари, форму передніх крил, трапецієподібні бічні вікна, звужену задню частину та задні ліхтарі у формі таблетки. Вони поєднуються з сучасними елементами стилю, включаючи світлодіодну матрицю в піксельному стилі, “втоплені” дверні ручки, камери, що замінюють дзеркала, двоколірний дах і тонкі стійки. Цікавою особливістю є великий повітрозабірник на капоті, який, за словами Renault, покращує ефективність радіатора.

Концепт пофарбований у сріблястий металевий колір з великою дозою чорного пластикового покриття та пурпуровими акцентами. Він їздить на 19-дюймових колесах з футуристичним дизайном і вбудованими компресорами, які за потреби змінюють тиск повітря.

Посилена підвіска забезпечує кліренс у 200 мм, що в поєднанні з додатковим позашляховим обладнанням сприяє міцному вигляду. Нестандартний багажник на даху з вуглецевого волокна зі світлодіодними стрічками містить запасне колесо, лопату, а дно було посилено для захисту акумулятора.

Компанія заявляє, що суперміні R5 і позашляховик R4 будуть замінниками Clio і Captur з електричними двигунами у майбутній лінійці французького бренду.

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Компанія не оголосила подробиць про тягову батарею та електричну трансмісію. Однак було підтверджено, що серійний позашляховик буде базуватися на розширеній версії архітектури CMF-BEV. Модульна платформа також ляже в основу суперміні Renault 5, а також A5 від Alpine і Nissan Micra.

Renault сподівається, що серійна версія 4EVER повторить комерційний успіх оригінального R4, який було продано тиражем у понад вісім мільйонів копій в ста країнах світу протягом трьох десятиліть (1961-1992).