Renault создаст команду по исследованиям в Китае, чтобы производить электромобили для Европы

Как передает CnEVPost, ссылаясь на AutoPix, Renault Group создает в Шанхае команду по исследованиям и разработкам для создания электромобилей. Это первый случай, когда французский автопроизводитель начал разработку нового автомобиля в Китае.

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Его производство запланировано на конец 2025 года, однако собирать авто будут не в Китае. Согласно отчету, производство и продажи будут в Европе. С помощью разработки этой новой модели Renault надеется оптимизировать свою систему снабжения.

Как отмечает AutoPix, в прошлом операции транснациональных производителей автомобилей в Китае были сосредоточены на производстве и маркетинге, но теперь многие из них изменили эту одноцелевую структуру и начали перемещать свои исследования и разработки и цепочки поставок в Китай, чтобы справиться с изменениями на китайском рынке.

Команда была собрана из специалистов филиала Renault China и подчиняется непосредственно штаб-квартире Renault во Франции. Компания намерена перенести больше исследований и разработок электромобилей в Китай, потенциально создав полную систему исследований, включая разработку программного и аппаратного обеспечения.

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В отчете со ссылкой на источник, близкий к Renault, говорится, что автопроизводитель сейчас может быть не заинтересован участвовать в конкуренции в сфере электромобилей в Китае и только стремится перенести свою разработку электромобилей и цепочку поставок в Китай из Европы и других зарубежных рынков.