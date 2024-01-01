Renault створить команду з досліджень в Китаї, щоб виробляти електромобілі для Європи

Як передає CnEVPost, посилаючись на AutoPix, Renault Group створює в Шанхаї команду з досліджень і розробок для створення електромобілів. Це перший випадок, коли французький автовиробник розпочав розробку нового автомобіля в Китаї.

Читайте також: Гібридний Renault отримав 300 "конячок" та пробіг на електриці в 105 км

Його виробництво заплановано на кінець 2025 року, проте збиратимуть авто не в Китаї. Згідно зі звітом, виробництво та продажі будуть у Європі. За допомогою розробки цієї нової моделі Renault сподівається оптимізувати свою систему постачання.

Як зазначає AutoPix, у минулому операції транснаціональних виробників автомобілів у Китаї були зосереджені на виробництві та маркетингу, але тепер багато з них змінили цю одноцільову структуру та почали переміщувати свої дослідження й розробки та ланцюжки поставок до Китаю, щоб впоратися зі змінами на китайському ринку.

Команда була зібрана зі спеціалістів філії Renault China й підпорядковується безпосередньо штаб-квартирі Renault у Франції. Компанія має намір перенести більше досліджень і розробок електромобілів до Китаю, потенційно створивши повну систему досліджень, включаючи розробку програмного та апаратного забезпечення.

Також цікаво: Яким може бути новий пікап від Renault

У звіті з посиланням на джерело, близьке до Renault, йдеться, що автовиробник зараз може бути не зацікавлений брати участь у конкуренції у сфері електромобілів в Китаї й лише прагне перенести свою розробку електромобілів і ланцюжок поставок до Китаю з Європи та інших закордонних ринків.