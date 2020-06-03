"Мы больше не хотим быть на вершине мира", – сообщает французский автопроизводитель в заявлении о "перезагрузке" бренда.

Компания Renault была вынуждена признать, что ее глобальные амбиции в нынешних условиях просто недостижимы, из-за чего планирует провести тотальную реструктуризацию кадров и производства и уволить 15 тысяч рабочих.

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Столкнувшись со снижением спроса, который усилился пандемией коронавируса, Renault надеется сократить свои расходы в течение следующих трех лет на 2 миллиарда евро, необходимых для того, чтобы остаться на плаву.

“Мы поставили себе слишком высокие цели по объемам продаж”, – прокомментировала временный руководитель Клотильде Делбос. Французский производитель автомобилей оказался под давлением еще до пандемии коронавируса, испытав свою первую потерю за десятилетие в 2019 году.

К 2024 году компания планирует сократить мировой объем производства с 4 до 3,3 миллиона автомобилей, сосредоточив внимание на своих самых прибыльных моделях и областях, таких как электромобили, при этом замораживая расширение производства в таких странах, как Румыния.



Фото: рабочая забастовка после объявления планов увольнения 15 тысяч работников / AFP via Getty

“Мы не стремимся быть на вершине мира. Чего мы хотим, так это быть прибыльной компанией”, – добавила Делбос.

Компания заявила, что сократит расходы за счет уменьшения количества субподрядчиков в таких сферах, как инженерия и количество компонентов, которые она использует, а также сокращение производства коробки передач.

Производитель автомобилей заявил, что шесть из 14 французских производственных площадок подвергаются реструктуризации, хотя большинство изменений вступят в силу после 2022 года.

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