"Ми більше не хочемо бути на вершині світу", – повідомляє французький автовиробник у заяві про "перезавантаження" бренду.

Компанія Renault була змушена визнати, що її глобальні амбіції у нинішніх умовах просто недосяжні, через що планує провести тотальну реструктуризацію кадрів та виробництва і звільнити 15 тисяч робітників.

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Зіткнувшись зі спадом попиту, який посилився пандемією коронавірусу, Renault сподівається скоротити свої видатки протягом наступних трьох років на 2 мільярди євро, необхідних для того, щоб залишитись на плаву.

“Ми поставили собі занадто високі цілі по обсягах продажів”, – прокоментувала тимчасовий керівник Клотільде Делбос. Французький виробник автомобілів опинився під тиском ще до пандемії коронавірусу, зазнавши свою першу втрату за десятиліття в 2019 році.

До 2024 року компанія планує зменшити світовий обсяг виробництва з 4 до 3,3 мільйонів автомобілів, зосередивши увагу на своїх найприбутковіших моделях і областях, таких як електромобілі, при цьому заморожуючи розширення виробництва в таких країнах, як Румунія.



Фото: робітничий страйк, після оголошення планів звільнення 15 тисяч працівників / AFP via Getty

“Ми не прагнемо бути на вершині світу. Чого ми хочемо, так це бути прибутковою компанією”, – додала Делбос.

Компанія заявила, що скоротить витрати за рахунок зменшення кількості субпідрядників у таких сферах, як інженерія та кількість компонентів, які вона використовує, а також скорочення виробництва коробки передач.

Виробник автомобілів заявив, що шість із 14 французьких виробничих майданчиків зазнають реструктуризації, хоча більшість змін набудуть чинності після 2022 року.

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