Renault вскоре представит премиальный кроссовер Filante: известна дата дебюта

Renault Filante - новая модель в линейке компании, а манифест смелого дизайна и технологического прорыва в E-сегменте, отмечает автопроизводитель. Кроссовер получил авангардный вид, а его салон создан с акцентом на благосостояние пассажиров и использование самых современных технологий. Название Filante подчеркивает ощущение пространства, движения и путешествий, одновременно четко сигнализируя о глобальном переходе в высший класс с сохранением французской идентичности бренда.

Читайте также: Электромобиль Renault установил рекорд эффективности: более 1000 км без подзарядки

Вдохновение из легендарного прошлого

Создавая флагманскую модель для рынков за пределами Европы, Renault снова обратилась к собственному наследию. Вдохновением для Filante стал Renault Etoile Filante - культовый одноместный автомобиль 1956 года, разработанный под влиянием авиации и созданный для установления рекордов скорости.

В свое время Etoile Filante вошел в историю, достигнув 300 км/ч на дистанциях 1 и 5 км, а его обтекаемый силуэт и авангардный подход стали знаковыми для автомобильного дизайна. Название Filante также перекликается с Filante Record 2025 - концепт-каром, который в конце прошлого года установил новый рекорд энергоэффективности.

Корея - ключевой рынок для нового кроссовера

Renault Filante будет производиться на заводе в Пусане (Южная Корея). Именно корейский рынок станет первым для новинки, после чего модель планируют экспортировать в другие регионы. “Корея обладает исключительной силой в D- и E-сегментах. Именно поэтому этот рынок является стратегически важным для Renault. Filante станет второй моделью нового поколения в рамках International Game Plan 2027, спроектированной в Корее. Она воплощает наше видение смелого и самобытного кроссовера и является ярким выражением глобального апскейла Renault с четкими французскими корнями”, - отметил Николя Пари, CEO Renault Korea.

Официальная премьера - уже в январе

Полная информация о Renault Filante будет обнародована 13 января в 8:00 по центральноевропейскому времени (CET) во время официальной презентации в Сеуле. Мероприятие будет транслироваться вживую и будет доступно в записи на цифровой платформе Renault.

Также интересно: Новый Ford Fiesta может вернуться, но уже как "француз"

Что означает название Filante

В глобальном маркетинговом департаменте Renault отдельно объяснили выбор имени для нового кроссовера. “Семантически Filante сразу вызывает ассоциации с падающими звездами, космосом и путешествиями - именно теми образами, которые идеально отражают степенный дизайн нашего автомобиля”, - объяснила Сильвия дос Сантос, менеджер по неймингу бренда Renault.