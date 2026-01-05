Renault незабаром представить преміальний кросовер Filante: відома дата дебюту

Renault Filante — нова модель у лінійці компанії, а маніфест сміливого дизайну та технологічного прориву в E-сегменті, зазначає автовиробник. Кросовер отримав авангардний вигляд, а його салон створений з акцентом на добробут пасажирів і використання найсучасніших технологій. Назва Filante підкреслює відчуття простору, руху та подорожей, водночас чітко сигналізуючи про глобальний перехід у вищий клас зі збереженням французької ідентичності бренду.

Читайте також: Електромобіль Renault встановив рекорд ефективності: понад 1000 км без підзарядки

Натхнення з легендарного минулого

Створюючи флагманську модель для ринків за межами Європи, Renault знову звернулася до власної спадщини. Натхненням для Filante став Renault Etoile Filante — культовий одномісний автомобіль 1956 року, розроблений під впливом авіації та створений для встановлення рекордів швидкості.

Свого часу Etoile Filante увійшов в історію, досягнувши 300 км/год на дистанціях 1 та 5 км, а його обтічний силует і авангардний підхід стали знаковими для автомобільного дизайну. Назва Filante також перегукується з Filante Record 2025 — концепт-каром, який наприкінці минулого року встановив новий рекорд енергоефективності.

Корея — ключовий ринок для нового кросовера

Renault Filante буде вироблятися на заводі в Пусані (Південна Корея). Саме корейський ринок стане першим для новинки, після чого модель планують експортувати в інші регіони. “Корея має виняткову силу в D- та E-сегментах. Саме тому цей ринок є стратегічно важливим для Renault. Filante стане другою моделлю нового покоління в межах International Game Plan 2027, що спроєктована в Кореї. Вона втілює наше бачення сміливого та самобутнього кросовера і є яскравим вираженням глобального апскейлу Renault із чіткими французькими коренями”, — зазначив Ніколя Парі, CEO Renault Korea.

Офіційна прем’єра — вже у січні

Повна інформація про Renault Filante буде оприлюднена 13 січня о 8:00 за центральноєвропейським часом (CET) під час офіційної презентації в Сеулі. Захід транслюватиметься наживо та буде доступний у записі на цифровій платформі Renault.

Також цікаво: Новий Ford Fiesta може повернутися, але вже як "француз"

Що означає назва Filante

У глобальному маркетинговому департаменті Renault окремо пояснили вибір імені для нового кросовера. “Семантично Filante одразу викликає асоціації з падаючими зірками, космосом і подорожами — саме тими образами, які ідеально відображають статечний дизайн нашого автомобіля”, — пояснила Сільвія дос Сантос, менеджер з неймінгу бренду Renault.