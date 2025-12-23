Електромобіль Renault встановив рекорд ефективності: понад 1000 км без підзарядки

При цьому, як повідомляє автовиробник, на фініші в батареї залишилося ще 11% заряду, чого вистачило б приблизно на додаткові 120 км руху зі швидкістю понад 100 км/год. Авто оснащене акумулятором ємністю 87 кВт-год — таким самим, як у серійного Scenic E-Tech Electric, що демонструє реалістичність досягнутого результату.

Справжній дорожній виклик, а не лабораторний експеримент

Renault поставила завдання не просто проїхати якомога більше, а зробити це в умовах, максимально наближених до реального шосейного руху. Тому було збережено стандартний акумулятор, а середню швидкість водіїв попросили втримувати на рівні понад 110 км/год. Рекорд було встановлено 18 грудня на полігоні UTAC у Марокко після того, як першу спробу у Франції зірвали погодні умови.

Аеродинаміка як головний інструмент успіху

Робота над Filante Record 2025 тривала місяцями. Весняні випробування в аеродинамічній трубі показали значний потенціал для покращення, тож інженери переробили обтічники, зменшили повітрозабірники та оптимізували форми кузова. Це дозволило суттєво знизити коефіцієнт опору, не втрачаючи впізнаваний стиль, що одночасно відсилає до історичних рекордних моделей Renault — 40 CV 1925 року та Étoile Filante 1956 року.

Технології майбутнього

Filante Record 2025 — це справжня лабораторія на колесах. Автомобіль важить лише 1000 кг, оснащений системами steer-by-wire та brake-by-wire, виготовлений із широким використанням карбону, легких алюмінієвих сплавів та 3D-друкованих компонентів. Michelin спеціально розробила для нього низькоопірні шини, що додатково зменшують втрати енергії.

Команда, яка зробила рекорд можливим

У встановленні рекорду брали участь інженери, дизайнери, партнери Renault і три пілоти — Констанс Леро-Рейзер, Лоран Ургон та Артур Феррієр. Вони по черзі проводили за кермом по кілька годин, підтримуючи стабільну швидкість і контроль над автомобілем.

Експеримент, що вплине на серійні моделі

Renault підкреслює: Filante Record 2025 — це не шоукар заради шоу. Досвід, здобутий під час проєкту, буде використаний у майбутніх електромобілях бренду, щоб підвищити їхню ефективність, запас ходу та зручність використання у складних дорожніх умовах.

Мінісеріал про рекорд

Renault підготувала трисерійний документальний проєкт, який покаже шлях Filante Record 2025 — від ідеї та перших ескізів до рекордного заїзду в Марокко. Глядачам обіцяють максимум «бекстейджу», напруги та справжніх емоцій. Renault називає цей рекорд не лише технічним досягненням, а і людською історією наполегливості, співпраці та інновацій, які визначатимуть майбутнє електромобільності марки.