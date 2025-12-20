Nissan покаже семимісний Gravite: який це клон Renault

Втім, попри гучну назву, Gravite не є ані повністю новою моделлю, ані справжньою розробкою Nissan. Gravite побудований на базі Renault Triber і використовує ту саму архітектуру CMF-A+. Це означає, що перед нами добре знайомий субкомпактний мінівен, адаптований під стиль Nissan.

Як пише Carscoops, довжина моделі становить 3985 мм, що робить її помітно компактнішою за європейські аналоги на кшталт Dacia Jogger. Формат — класичний трирядний салон на сім місць, хоча простір на третьому ряду буде радше компромісом.

Відмінності у дизайні

Хоча силует і пропорції майже повністю повторюють Triber, Nissan додав власні стилістичні акценти, такі як збільшена решітка радіатора, змінена графіка світлодіодних фар та передній бампер з С-подібними декоративними елементами, які візуально розширюють авто. Ззаду з’явилися оновлені ліхтарі, новий бампер із подібною С-подібною темою та напис Gravite на дверях багажника. У цілому — мінімальні, але помітні відмінності, покликані надати автомобілю “фірмове обличчя” Nissan.

Інтер’єр і практичність

Салон Gravite поки що не показали, але Nissan обіцяє «ультрамодульну» компоновку сидінь, велику кількість ніш і рішень для зберігання речей, а також одну з найкращих у класі місткостей. Очікується, що інтер’єр майже повністю повторюватиме Triber із незначними косметичними змінами.

Техніка без сюрпризів

Під капотом Nissan Gravite, найімовірніше, отримає знайомий 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 71 к.с. та крутним моментом 96 Нм. Привід — виключно на передні колеса, а трансмісії — п’ятиступінчаста “механіка” або п’ятиступінчастий робот. Жодних гібридних чи електричних версій наразі не анонсовано.

Частина великого плану Nissan в Індії

Gravite стане лише першим кроком у розширенні індійської лінійки Nissan. Уже відомо, що:

у середині 2026 року з’явиться кросовер Tekton на базі Renault Duster;

на початку 2027 року дебютує більший семимісний SUV, споріднений із Bigster.

Виробництво Gravite налагодять на заводі Renault у Ченнаї, разом із Triber. Після січневої прем’єри модель має надійти до дилерів орієнтовно до березня 2026 року. Nissan Gravite навряд чи здивує технікою або концепцією, однак для бренду це прагматичний і важливий крок. У сегменті доступних сімейних авто в Індії вирішальну роль відіграють ціна, простір і надійність — і саме на це робить ставку Nissan, навіть якщо під знайомим кузовом ховається Renault.