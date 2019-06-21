Внешне обновленный кроссовер мало обновится, а вот в технической части изменения более значительные.

В Чехии на видео сняли обновленную версию Skoda Kodiaq 2020. Внешне она мало отличается от нынешней. Так, на корме появились большие буквы вместо логотипа SKODA. Теперь такие красуются на всех новых моделях чешского производителя – Sсala и Superb. Спереди рестайлинговую версию можно отличить по матричными фарами, как в том же Superb. Бамперы не изменились. Конечно, чехи добавят новые цвета кузова и изменят дизайн дисков.

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Технически модель изменится существеннее. В частности, в гамму двигателей добавят 2-литровый турбодизель на 150 сил. Кроме того, ожидается появление гибридной версии суммарной мощностью 218 к. с. Она сможет проехать 55 км исключительно на электричестве.

Что изменится в салоне, неизвестно.

Фото с видео, которое сняли в Чехии. Видео – на сайте auto.cz

Напомним, что студенты превратили Kodiaq на пикап.