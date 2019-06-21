Зовні оновлений кросовер мало оновиться, а от в технічній частині зміни більш значні.

В Чехії на відео зняли оновлену версію Skoda Kodiaq 2020. Зовні вона мало відрізняється від нинішньої. Так, на кормі з'явились великі букви SKODA замість логотипу. Тепер такі красуються на всіх нових моделях чеського виробника – Sсala та Superb. Спереду рестайлінгову версію можна відрізнити за матричними фарами, як у тому ж Superb. Бампери не змінились. Певна річ, чехи добавлять нові кольори кузова та змінять дизайн дисків.

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Технічно модель зміниться суттєвіше. Зокрема, в гаму двигунів додадуть 2-літровий турбодизель на 150 сил. Окрім того, очікується поява гібриднорї версії сумарною потужністю 218 к.с. Вона зможе проїхати 55 км виключно на електриці.

Що зміниться в салоні, невідомо.

Фото з відео, яке зняли в Чехії. Відео – на сайті auto.cz

Нагадаємо, що студенти перетворили Kodiaq на пікап.