Четвертый международный фестиваль стиля "РетроФест-2019", которое пройдет 7-9 июня, традиционно включает в себя ретроралли "От крепости до крепости". Что представляет собой гонка на исторических автомобилях в этом году?

Ралли на ретроавтомобилях – это ралли в классическом понимании этого слова, т.е. соревнования на регулярность движения. Дымить резиной и перекладывать руль от упора до упора за 3 секунды тут не обязательно. Для победы нужно преодолеть заданный по легенде маршрут с минимальным числом опозданий и опережений от графика.

Каждая секунда отклонения от графика пенализируется соответствующими баллами, причем поспешность наказывается строже – поскольку безопасность и сохранность винтажной техники ставится в ретросоревнованиях во главу угла.

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Ралли “От крепости до крепости” участники – как украинские, так и зарубежные, из-за недалекой границы – знают как гонку по живописным ландшафтам Подолья. Естественно, что в Каменце старт дается около средневековой крепости, но маршрут каждый год разный. В этот раз его протяженность составит около 30 км и точкой финиша избрали еще один замечательный, хорошо сохранившийся замок – Хотин.

Часть трассы проходит по Каменец-Подольскому, что дает возможность гостям фестиваля насладиться таким редким зрелищем, как движение ретроавтомбилей по старинным улочкам города. Все ретроавтомобили, допущенные техкомиссией к старту, пребывают в хорошем состоянии, что делает их еще более привлекательными.

Старты прошлого года памятны участникам частью трассы, проходящей по экзотическим каменистым проселкам на окраинах города. Благодаря тому, что дороги эти были пустынными, многие экипажи именно тут смогли наверстать время, потерянное на очень сложной для ориентации первой части маршрута.

Что касается официальной стороны дела, соревнования пройдут в рамках Кубка Украины по ралли на исторических автомобилях (III этап). Соответственно, мероприятие отвечает требованиям регламента Автомобильной Федерации Украины (FAU), точнее, ее Комиссии по историческим транспортным средствам (КИТС). Официальный комиссар FAU будет прикомандирован к событию, он будет следить за соблюдением всех правил.

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Остается отметить, что автомобильная тема на “Ретрофесте”, запланированном на 7 – 9 июня нынешнего года, будет представлена очень широко. Эту линию фестиваля организаторы назвали “Большая Авто7ьЯ”, и под данным девизом пройдут парад и шоу ретротехники, ралли на детских автомобильчиках, оформлены фуд-корты и Art-пространство. На авто-ретро-волну будет настроена и живая музыка фестиваля, и тематические мастер-классы, и концертная программа и соревнования для всех желающих.

Касательно участников автомобильных эвентов “РетроФеста”, то в подробностях о них пока говорить еще рано, хотя наверняка костяк участников наверняка останется. Организаторы ждут на фестиваль и ралли своих гостей прошлых лет – почитателей ретротехники со своими уникальными автомобилями из Киева, Кишинева, Днепра, Александрии,

Кубок Украины по ретроралли

Каменец-подольское ралли “От крепости до крепости” станет III этапом Кубка Украины по ралли на исторических автомобилях, ему будут предшествовать этапы в Киеве (9.05 – 12.05.2019, OldCarLand) и Львове (31.05 – 2.06.2019, Leopolis).

Следом за Каменец-подольским IV этапом будет ралли “Александрия”, которое состоится 22 июня в Александрии. А завершающим V этапом будет старт ретроавтомобилей на осеннем OldCarLand`е 4-6 октября.

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