Четвертий міжнародний фестиваль стилю "Ретрофест-2019", який пройде 8-9 червня, традиційно включає в себе ретроралі "Від фортеці до фортеці". Що являє собою гонка на історичних автомобілях в цьому році?

Ралі на ретроавтомобілях – це ралі в класичному розумінні цього слова, тобто змагання на регулярність руху. Диміти гумою і перекладати кермо від упору до упору за 3 секунди тут не обов'язково. Для перемоги потрібно подолати заданий за легендою маршрут з мінімальним числом запізнень і випереджень від графіка.

Кожна секунда відхилення від графіка пеналізується відповідними балами, причому поспішність карається суворіше – оскільки безпека і збереження вінтажної техніки ставиться у ретрозмаганнях на чільне місце.

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Ралі "Від фортеці до фортеці" учасники – як українські, так і зарубіжні, з-за недалекого кордону – знають як гонку мальовничими ландшафтами Поділля. Звісно, що в Кам'янці старт дається поблизу середньовічної фортеці, але маршрут щороку різний. Цього разу його довжина складе близько 30 км і точкою фінішу обрали ще один чудовий замок, який добре зберігся – Хотин.

Частина траси проходить по Кам'янцю-Подільському, що дає можливість гостям фестивалю насолодитися таким рідкісним видовищем, як рух ретроавтомбілів старовинними вуличками міста. Усі авто, допущені техкомісією до старту, перебувають в хорошому стані, що робить захід ще більш мальовничим.

Старти минулого року пам'ятні учасникам частиною траси, що проходить екзотичними кам'янистим путівцями на околицях міста. Завдяки тому, що дороги ці були пустельними, багато екіпажів саме тут змогли надолужити час, втрачений на дуже складній для орієнтації першій частині маршруту.

Що стосується офіційної сторони справи, змагання пройдуть в рамках Кубка України з ралі на історичних автомобілях (III етап). Тому захід відповідає вимогам регламенту Автомобільної Федерації України (FAU), точніше, її Комісії з історичних транспортних засобів (КІТС). Офіційний комісар FAU буде відряджений до події, він буде стежити за дотриманням всіх правил.

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Залишається відзначити, що автомобільна тема на "Ретрофесті", запланованому на 7 – 9 червня цього року, буде представлена дуже широко. Цю лінію фестивалю організатори назвали "Велика Авто7Я", під цим девізом пройдуть парад та шоу ретротехніки, ралі на дитячих автомобільчиках, оформлені фуд-корти й Art-простір. На авторетро-хвилю буде налаштована жива музика фестивалю, тематичні майстер-класи, концертна програма та змагання для всіх бажаючих.

Відносно учасників автомобільних івентів "Ретрофеста", то в подробицях про них поки говорити ще рано, хоча напевно кістяк учасників залишиться на відомому рівні. Організатори чекають на фестиваль і ралі своїх гостей минулих років – шанувальників ретротехніки зі своїми унікальними автомобілями з Києва, Кишинева, Дніпра, Олександрії.

Кубок України з ретрораллі

Кам'янець-Подільське ралі "Від фортеці до фортеці" стане III етапом Кубка України з ралі на історичних автомобілях, йому передуватимуть етапи в Києві (9.05 – 12.05.2019, OldCarLand) і Львові (31.05 – 2.06.2019, Leopolis). Слідом за Кам'янець-Подільським IV етапом буде ралі "Олександрія", яке відбудеться 22 червня в Олександрії. А завершальним V етапом буде старт ретроавтомобілів на осінньому OldCarLand`і 4-6 жовтня.

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