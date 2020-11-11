В основе пикапа лежит фирменный внедорожник Tank, который, в свою очередь, является производной от Jeep Wrangler.

Автопроизводитель из Калифорнии без лишней скромности называет свою новинку "богом всех пикапов". Как и мифический Геркулес, автомобиль Rezvani является полукровкой с "божественной" силой.

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Интерьер Hercules 6×6 выдает в нем пикап Jeep Gladiator, тогда как внешне он повторяет внедорожник Rezvani Tank. Шестиколесный пикап будет предлагаться в двух версиях – обычной и Military Edition. Последняя предполагает кевларовый кузов, защиту бензобака, днище и пуленепробиваемое стекло, а также систему ночного видения, генератор дымовой завесы, комплект противогазов, беспрокольные шины и электрооборудование, способное выдержать выстрел из электромагнитной пушки.

Фото: Rezvani Hercules 6×6 / Rezvani

Силовых агрегатов для Hercules 6×6 предложено четыре. Скромная версия – турбодизель EcoDiesel на 264 л.с. от Jeep Gladiator, за ней следует бензиновый V6 3.6 Pentastar на 289 л.с., от того же пикапа. Следующим вариантом выступает 6,4-литровый компрессорный V8 Hemi мощностью в 507 л.с. А топовая версия предусматривает 6,2-литровый V8 от Dodge Challenger SRT Demon, форсированный до 1318 л.с. и 1341 Нм. Этот мотор работает только в паре с 8-скоростным “автоматом”, а для трех других двигателей доступна и 6-ступенчатая МКП.

Базовая версия Hercules 6×6 оценена в США в 225 тысяч долларов, а топовое исполнение Military Edition без дополнительных опций обойдется на 100 тысяч долларов дороже.