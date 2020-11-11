В основі пікапа лежить фірмовий позашляховик Tank, котрий, у свою чергу, є похідною від Jeep Wrangler.

Автовиробник з Каліфорнії без зайвої скромності називає свою новинку “богом усіх пікапів”. Як і міфічний Геркулес, автомобіль Rezvani є напівкровкою з “божественою” силою.

Також цікаво: Nissan Navara 2021 прибув з оновленнями

Інтер’єр Hercules 6×6 видає в ньому пікап Jeep Gladiator, тоді як зовні він повторює позашляховик Rezvani Tank. Шестиколісний пікап буде пропонуватись у двох версіях – звичайній та Military Edition. Остання передбачає кевларовий кузов, захист бензобака, днища і куленепробивне скло, а також систему нічного бачення, генератор димової завіси, комплект протигазів, безпрокольні шини та електрообладнання, здатне витримати вистріл з електромагнітної гармати.

Фото: Rezvani Hercules 6×6 / Rezvani

Силових агрегатів для Hercules 6×6 запропоновано чотири. Найскромніша версія – турбодизель EcoDiesel на 264 к.с. від Jeep Gladiator, за нею слідує бензиновий V6 3.6 Pentastar на 289 к.с., від того ж пікапа. Наступним варіантом виступає 6,4-літровий компресорний V8 Hemi потужністю у 507 к.с. А топова версія передбачає 6,2-літровий V8 від Dodge Challenger SRT Demon, форсований до 1318 к.с. і 1341 Нм. Цей мотор працює тільки в парі з 8-швидкісним “автоматом”, а для трьох інших двигунів доступна і 6-ступінчаста МКП.

Базова версія Hercules 6×6 оцінена у США в 225 тисяч доларів, а топове виконання Military Edition без додаткових опцій обійдеться на 100 тисяч доларів дорожче.