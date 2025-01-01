Ричард Хаммонд протестировал прототип нового электрического Porsche Cayenne: видео

Как рассказывает Motor1, в июне 2017 года Ричард Хаммонд разбил Rimac Concept_One во время забега на холм в Швейцарии. Тогда телеведущий чудом уцелел, поскольку автомобиль вспыхнул и упал с холма через несколько минут после того, как он выбрался из салона. Теперь Хаммонд сел за руль прототипа будущего Cayenne.

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Полностью электрический внедорожник принял участие в подъеме на холм Шелли Уолш. Поскольку мировая премьера состоится только позже в этом году, Porsche не разглашала подробности, относительно технических характеристик автомобиля. Однако, Ричард Хаммонд говорит, что Cayenne четвертого поколения, исключительно электрический, будет немного больше современной бензиновой модели.

Он сможет буксировать 3500 килограммов. Для сравнения, это на 1000 кг больше, чем у BMW iX. Подобно Taycan, Cayenne следующего поколения оснащен технологией шасси Porsche Active Ride, которая постоянно поддерживает ровность кузова, почти полностью поглощая неровности дороги. Активные амортизаторы уменьшают крен, обеспечивая таким образом плавность езды.

Что касается мощности, электрический Cayenne превзойдет современный Turbo E-Hybrid, а это означает, что он будет иметь более 729 лошадиных сил. Стоит отметить, что появление электрического Cayenne не будет означать контест для бензиновой версии. Porsche официально заявила, что внедорожник будет продолжать использовать двигатель V-8 вплоть до 2030-х годов.

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Интересно, что новый электромобиль все еще будет выдавать звуки бензинового автомобиля с помощью динамиков в салоне. Хаммонд отметил, что будет надеяться, что будет способ выключить эту имитацию. К счастью, его первый подъем на холм после огненной аварии Rimac завершился благополучно.