Річард Хаммонд протестував прототип нового електричного Porsche Cayenne: відео

Як розповідає Motor1, у червні 2017 року Річард Хаммонд розбив Rimac Concept_One під час забігу на пагорб у Швейцарії. Тоді телеведучий дивом вцілів, оскільки автомобіль спалахнув і впав з пагорба через кілька хвилин після того, як він вибрався з салону. Тепер Хаммонд сів за кермо прототипу майбутнього Cayenne.

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Повністю електричний позашляховик взяв участь у підйомі на пагорб Шеллі Волш. Оскільки світова прем'єра відбудеться лише пізніше цього року, Porsche не розголошувала подробиці, щодо технічних характеристик автівки. Однак, Річард Хаммонд каже, що Cayenne четвертого покоління, виключно електричний, буде трохи більшим за сучасну бензинову модель.

Він зможе буксирувати 3500 кілограмів. Для порівняння, це на 1000 кг більше, ніж у BMW iX. Подібно до Taycan, Cayenne наступного покоління оснащений технологією шасі Porsche Active Ride, яка постійно підтримує рівність кузова, майже повністю поглинаючи нерівності дороги. Активні амортизатори зменшують крен, забезпечуючи таким чином плавність їзди.

Що стосується потужності, електричний Cayenne перевершить сучасний Turbo E-Hybrid, а це означає, що він матиме понад 729 кінських сил. Варто зазначити, що поява електричного Cayenne не означатиме кінtець для бензинової версії. Porsche офіційно заявила, що позашляховик продовжуватиме використовувати двигун V-8 аж до 2030-х років.

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Цікаво, що новий електромобіль все ще видаватиме звуки бензинового автомобіля за допомогою динаміків в салоні. Хаммонд зазначив, що сподіватиметься, що буде спосіб вимкнути цю імітацію. На щастя, його перший підйом на пагорб після вогняної аварії Rimac завершився благополучно.