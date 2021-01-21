А машина еще даже не представлена в своем серийном виде.

Окончательная производственная версия еще не представлена ​​- электрический гиперкар все еще находится в разработке, хотя и на финальной стадии. И называется он все еще именем концепта C_Two. Но весь объем машин, запланированный к производству на первый год, уже распродан.

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Речь идет о 150 автомобилях. Но в случае Rimac под "распродано" подразумевается заказ машины дилером, а не фактическая продажа, хотя основатель и босс компании Мате Римац убежден, что со сбытом не будет никаких проблем. В настоящее время Rimac строит три автомобиля, которые будут использоваться для представления окончательной серийной версии. Посмотрите на краш-тесты этих машин.

"Хотя гиперкары нередко распродаются до того, как они поступят в производство, это обычно только в случае известных брендов, таких как Ferrari", – объясняет Мате. "Клиенты очень заинтересованы в автомобиле, но хотят увидеть, каким он будет на самом деле – они хотят попробовать его перед тем, как сделать заказ, и увидеть отзывы. Мы полностью согласны с этим и никогда не заставляли клиентов брать на себя обязательства, перед тем, как попробовать автомобиль ".

Фото: сборочная линия Rimac C_Two / Motor1

Лишь единицам из будущих владельцев выпало лично познакомиться с предсерийном прототипом Rimac C_Two. Один из них – чемпион Формулы января 2016 Нико Росберг. Немецкий пилот был в восторге от электрического гиперкара.

Гиперкар представляет собой купе с четырьмя моторами совокупной мощностью в 1900 лошадиных сил. Rimac заявляет об ускорении 0-100 километров в час за 1,9 секунды и достижении отметки "200" за 4,3 секунды. Заявлена максимальная скорость в 415 километров в час.