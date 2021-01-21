А машина ще навіть не представлена у своєму серійному вигляді.

Остаточна виробнича версія ще не представлена – електричний гіперкар все ще знаходиться в розробці, хоча й на фінальній стадії. Та й називається він все ще іменем концепта C_Two. Але увесь обсяг машин, запланований до виробництва у перший рік, вже розпроданий.

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Мова йде про 150 автомобілів. Але у випадку Rimac під “розпродано” мається на увазі замовлення машини дилером, а не фактичний продаж, хоча засновник і бос компанії Мате Рімац переконаний, що зі збутом не буде жодних проблем. В даний час Rimac будує три автомобіля, які будуть використовуватися для представлення остаточної серійної версії. Подивіться на краш-тести цих машин.

“Хоча гіперкари нерідко розпродаються до того, як вони надійдуть у виробництво, це зазвичай тільки в разі відомих брендів, таких як Ferrari”, – пояснює Мате. “Клієнти дуже зацікавлені в автомобілі, але хочуть побачити, яким він буде насправді – вони хочуть спробувати його перед тим, як зробити замовлення, і побачити відгуки. Ми повністю згодні з цим і ніколи не змушували клієнтів брати на себе зобов'язання, перед тим, як спробувати автомобіль”.

Фото: складальна лінія Rimac C_Two / Motor1

Лиш одиницям з майбутніх власників випало особисто познайомитись із передсерійним прототипом Rimac C_Two. Один з них – чемпіон Формули 1 2016 року Ніко Росберг. Німецький пілот був у захваті від електричного гіперкара.

Гіперкар являє собою купе з чотирма моторами сукупною потужністю у 1900 кінських сил. Rimac заявляє про прискорення 0-100 кілометрів на годину за 1,9 секунди та досягнення позначки “200” за 4,3 секунди. Заявлено максимальну швидкість у 415 кілометрів на годину.