Многофункциональный электрокар имеет высокие шансы стать серийным.

Концепт Rinspeed microSNAP – не совсем новинка, поскольку фирма представила его еще в конце прошлого года. Однако на Женевском автосалоне будет представлена уже готовая к серийному производству версия.

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Впервые концепт microSNAP был представлен в конце прошлого года, как меньшая версия предыдущего прототипа под названием SNAP.

Фото: Rinspeed microSNAP / Rinspeed

Подвижная платформа Rinspeed microSNAP со сменным кузовом имеет примерно такие же габариты, как миниатюрный сити-кар Renault Twizy. Основой транспортного модуля является шасси типа “скейтборд”, на которое можно устанавливать сменные капсулы – пассажирские, грузовые или специального назначения. На Женевском автосалоне Rinspeed продемонстрирует процесс замены капсулы.

Фото: транспортный под Rinspeed microSNAP / Rinspeed

Rinspeed сотрудничает с большим количеством компаний, среди которых Osram и 4erC, которые обеспечили поду microSNAP современные технологии освещения, включая микро-пиксельные светодиодные фары и цифровой номерной знак.

Фото: автономный электрический транспорт многоцелевого назначения / Rinspeed

microSNAP приводит в движение 48-вольтовый электродвигатель от Mahle. Транспортник поддерживает обновление софта “по воздуху”, многоступенчатую аутентификацию с помощью сканера диафрагмы и мгновенно настраивает интерьер под предпочтения жителей.

49-дюймовый светодиодный экран на всю ширину пассажирской капсулы будет обеспечивать как развлекательные функции, так и доступ к меню настроек. Наконец, Rinspeed microSNAP оснащен датчиками, необходимыми для полностью автономного передвижения.

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