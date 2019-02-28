Мультифункціональний електрокар має високі шанси стати серійним.

Концепт Rinspeed microSNAP – не зовсім новинка, оскільки фірма представила його ще наприкінці минулого року. Однак на Женевському автосалоні буде представлено вже готову до серійного виробництва версію.

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Вперше концепт microSNAP був представлений ​​в кінці минулого року, як менша версія попереднього прототипу під назвою SNAP.

Фото: Rinspeed microSNAP / Rinspeed

Рухома платформа Rinspeed microSNAP зі змінним кузовом має приблизно такі ж габарити, як мініатюрний сіті-кар Renault Twizy. Основою транспортного модулю є шасі типу “скейтборд”, на яке можна встановлювати змінні капсули – пасажирські, вантажні чи спеціального призначення. На Женевському автосалоні Rinspeed продемонструє процес заміни капсули.

Фото: транспортний под Rinspeed microSNAP / Rinspeed

Rinspeed співпрацює з великою кількістю компаній, серед яких Osram та 4erC, котрі забезпечили поду microSNAP сучасні технології освітлення, включаючи мікро-піксельні світлодіодні фари та цифровий номерний знак.

Фото: автономний електричний транспорт багатоцільового призначення / Rinspeed

microSNAP приводить у рух 48-вольтовий електродвигун від Mahle. Транспортник підтримує оновлення софту “по повітрю”, багатоступеневу аутентифікацію за допомогою сканера діафрагми і миттєво налаштовує інтер'єр під уподобання мешканців.



49-дюймовий світлодіодний екран на всю ширину пасажирської капсули забезпечуватиме як розважальні функції, так і доступ до меню налаштувань. Нарешті, Rinspeed microSNAP оснащений датчиками, необхідними для повністю автономного пересування.

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