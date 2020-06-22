Вырученные с продажи 136 уникальных эскизов средства пойдут на борьбу с последствиями пандемии в Италии.

Отголоски COVID-19 еще долго будут ощущаться в нашей жизни и Fiat Chrysler Automobiles, совместно с международной организацией Save the Children, собирается сделать вклад в поддержку детей, пострадавших от пандемии.

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Фото: дизайнерские эскизы FCA / FCA

Автомобильная отрасль чрезвычайно сильно пострадала от пандемии, критическое падение продаж, объявления о закрытии бизнеса, банкротства и увольнения работников в этом секторе сегодня обычное явление. И хотя дизайнерские скетчи не относятся к ценным бумагам FCA, концерн решил пожертвовать на благотворительность хотя бы их.

Чтобы выручить средства для благих целей, дизайн-центр FCA выставил на продажу 136 эскизов знаковых моделей брендов, входящих в состав концерна: Fiat 500, Alfa Romeo Giulia GTA, Lancia Delta Integrale, Abarth 595, Jeep Willys и других. Купить скетч можно всего за 20 евро.

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