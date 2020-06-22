Виручені з продажу 136 унікальних ескізів кошти підуть на боротьбу з наслідками пандемії в Італії.

Відголоски COVID-19 ще довго відчуватимуться у нашому житті та Fiat Chrysler Automobiles, спільно з міжнародною організацією Save the Children, збирається зробити внесок у підтримку дітей, які постраждали від пандемії.

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Фото: дизайнерські ескізи FCA / FCA

Автомобільна галузь надзвичайно сильно постраждала від пандемії, критичні падіння продажів, оголошення про закриття бізнесів, банкрутства і звільнення працівників у цьому секторі сьогодні є звичним явищем. І хоча дизайнерські скетчі не відносяться до цінних паперів FCA, концерн вирішив пожертвувати на благодійність хоча б їх.

Аби виручити кошти для благих цілей, дизайн-центр FCA виставив на продаж 136 ескізів знакових моделей брендів, що входять до складу концерну: Fiat 500, Alfa Romeo Giulia GTA, Lancia Delta Integrale, Abarth 595, Jeep Willys та інших. Придбати скетч можна усього за 20 євро.

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