Пока полицейские работы выполняют только функции сотрудников ГАИ и аресты самостоятельно не проводят, но долго ли осталось этого ждать?

Роботы-“гаишники” начали работать в городском округе Ханьдань китайской провинции Хэбэй. Им отведена роль дорожных полицейских.

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Министерство общественной безопасности провинции Хэбэй называет начало работы роботов-полицейских первым шагом на пути к полномасштабному внедрению робополиции.

Китайские кибернетические копы делятся на три категории, в зависимости от вида работы. Первый представляет собой цифровой аналог офицера дорожной полиции в желтом жилете и белой каске. В сферу его обязанностей входит патрулирование улиц, фотографирование нарушений ПДД и идентификация личности водителей-нарушителей.

Далее он передает информацию роботу-консультанту, который находится в центре управления и обрабатывает данные, передавая их куда нужно. Также этот второй робот имеет функцию для предоставления информации автомобилистам в ответ на их запросы. Третий робот выполняет только одну функцию – информирует водителей об авариях.

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