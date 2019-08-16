Поки що поліцейські роботи виконують лише функції співробітників ДАІ і арешти самостійно не проводять, та чи довго цього чекати.

Роботичні “даішники” почали працювати в міському окрузі Ханьдань китайської провінції Хебей. Їм відведена роль дорожніх поліцейських.

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Міністерство громадської безпеки провінції Хебей називає початок роботи роботичних поліцейських першим кроком на шляху до повномасштабного впровадження робополіціі.

Китайські кібернетичні копи діляться на три категорії, в залежності від виду роботи. Перший являє собою цифровий аналог офіцера дорожньої поліції в жовтому жилеті і білій касці. У сферу його обов’язків входить патрулювання вулиць, фотографування порушень ПДР та ідентифікація особистості водіїв-порушників.

Далі він передає інформацію роботу-консультанту, який знаходиться у центрі управління й обробляє данні, передаючи їх куди потрібно. Також цей другий робот має функцію для надання інформації автомобілістам у відповідь на їхні запити. Третій робот виконує лише одну функцію – інформує водіїв про аварії.

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