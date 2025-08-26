Роботизированный пес-сапер заменит в сложных условиях колесные и гусеничные машины

Вместо колесной ходовой здесь работают четыре опорные лапы, что на определенных операциях дает результативный итог разминирования, разведки, мониторинга щелей и пустот в завалах.

Как говорится в сообщении ГСЧС Украины, робопес разработан для эффективной и безопасной поддержки операций по разминированию, спасению и других инженерных работ.

Робопес, как уже называют эту роботизированную машину, имеет многоступенчатую систему приводов. Это позволяет ему выполнять сложные маневры, что колесной и гусеничной ходовой базе неподвластны.

Робот может передвигаться на двух ногах, прыгать, приседать, тянуть бухту с проволокой, выключать и включать рычаги/кнопки приборов и тому подобное.

Фото: ГСЧС Украины

Робот-пес оснащен фронтальной камерой с высоким разрешением. Он передает четкие изображения в реальном времени, позволяя саперам дистанционно оценивать обстоятельства.

Оптимизированная энергосистема позволяет развивать высокую скорость и работать длительное время без подзарядки. В отличие от традиционных гусеничных роботов-манипуляторов, которые эффективны только на относительно ровных участках, собака-робот способна преодолевать урбанистические и природные барьеры: лестницы, бордюры, каменистые отрезки, песок или густую траву. Его антропоморфная кинематика обеспечивает стабильность и маневренность там, где другая техника бессильна.

Фото: ГСЧС Украины

Таким образом, интеграция этого роботизированного "четырехлапого сапера" в процессы разминирования не только повышает эффективность операций, но и существенно уменьшает риски для наших саперов.