Роботизований пес-сапер замінить у складних умовах колісні та гусеничні машини

Замість колісної ходової тут працюють чотири опорні лапи, що на певних операціях дає результативніший підсумок розмінування, розвідки, моніторингу щілин та пустот у завалах тощо.

Як йдеться в повідомленні ДСНС України, робопес розроблений для ефективної та безпечної підтримки операцій з розмінування, порятунку та інших інженерних робіт.

Читайте також ДСНС отримала перший вітчизняний пожежний робот: гляньте, на що він здатний

Робопес, як уже називають цю роботизовану машину, має багатоступеневу систему приводів. Це дозволяє йому виконувати складні маневри, що колісний та гусеничній ходовій базі непідвладні.

Робот може пересуватися на двох ногах, стрибати, присідати, тягнути бухту з дротом, вимикати та вмикати важелі/кнопки приладів тощо.

Фото: ДСНС України

Робот-пес оснащений фронтальною камерою з високою роздільною здатністю. Він передає чіткі зображення в реальному часі, дозволяючи саперам дистанційно оцінювати обставини.

Читайте також Рівненський пожежний робот-малюк Magirus отримав бойове хрещення

Оптимізована енергосистема дозволяє розвивати високу швидкість і працювати тривалий час без підзарядки. На відміну від традиційних гусеничних роботів-маніпуляторів, які ефективні лише на відносно рівних ділянках, собака-робот здатна долати урбаністичні та природні бар’єри: сходи, бордюри, кам’янисті відрізки, пісок чи густу траву. Його антропоморфна кінематика забезпечує стабільність і маневровість там, де інша техніка безсила.

Фото: ДСНС України

Таким чином, інтеграція цього роботизованого «чотирилапого сапера» у процеси розмінування не лише підвищує ефективність операцій, а й суттєво зменшує ризики для наших саперів.