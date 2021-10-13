Роскошный дорогой чемоданчик для хранения других дорогих вещей сделан настолько функциональным, насколько он может быть.

Rolls-Royce презентовал последнее произведение, которое присоединилось к линейке коллекционных предметов высокого класса. Сундук Rolls-Royce Cellarette, предназначенный для виски и сигар, изготовлен в соответствии со стандартами роскошного бренда Rolls-Royce.

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Британский автопроизводитель утверждает, что в дизайне Cellarette используются даже некоторые черты автомобилей Rolls-Royce. Кейс для виски и сигар имеет корпус из полированного алюминия, обтянутый гаванской кожей. В комплекте с ним идет поднес из шпона с открытыми порами Obsidian Ayous с фирменным символом марки – духом экстаза.

Кейс сочетает хумидор для сигар, облицованный деревом испанского кедра, в комплекте с гигрометром, резаком для сигар и зажигалкой S.T. Dupont. Также есть отсек для бутылки крепкого напитка и пара крышек, которые превращаются в пепельницу и подставку для аксессуаров. Держатель бутылки с алюминиевой застежкой удерживает напитки на месте и адаптируется к бутылкам разного размера.

Сундук Rolls-Royce Cellarette с виски и сигарами можно приобрести через дилерские центры Rolls-Royce за 40 570 фунтов стерлингов, что конвертируется в 1 455 974 гривны. Для сравнения, новенький BMW 5 Серии в Украине стоит от 1 283 565 до 1 590 232 гривны.

Фото: Rolls-Royce Cellarette / Rolls-Royce