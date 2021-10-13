Розкішна дорога валізка для зберігання інших дорогих речей зроблена настільки функціональною, наскільки вона може бути.

Rolls-Royce презентував останній витвір, який приєднався до лінійки колекційних предметів високого класу. Скриня Rolls-Royce Cellarette, призначена для віскі та сигар, виготовлена відповідно до стандартів розкішного бренду Rolls-Royce.

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Британський автовиробник стверджує, що в дизайні Cellarette використовуються навіть деякі риси автомобілів Rolls-Royce. Кейс для віскі та сигар має корпус з полірованого алюмінію, обтягнутий гаванською шкірою. В комплекті з ним іде підніс зі шпону з відкритими порами Obsidian Ayous з фірмовим символом марки – духом екстазу.

Кейс поєднує хумідор для сигар, облицьований деревом іспанського кедра, в комплекті з гігрометром, різаком для сигар та запальничкою S.T. Dupont. Також є відсік для пляшки міцного напою і пара кришок, які перетворюються на попільничку та підставку для аксесуарів. Тримач пляшки з алюмінієвою застібкою утримує напої на місці та адаптується до пляшок різного розміру.

Скриня Rolls-Royce Cellarette з віскі та сигарами можна придбати через дилерські центри Rolls-Royce за 40 570 фунтів стерлінгів, що конвертується у 1 455 974 гривні. Для порівняння, новенький BMW 5 Серії в Україні коштує від 1 283 565 до 1 590 232 гривні.

Фото: Rolls-Royce Cellarette / Rolls-Royce