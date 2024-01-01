Rolls-Royce готовит замену 50-летним двигателям танков Leopard 2

Новый двигатель получил индекс 10V 199. Сейчас его разработка на этапе проектирования. Это должен быть компактный дизельный силовой агрегат для тяжелой гусеничной техники, включая основные боевые танки. Новость распространил специализированный ресурс defence24.pl.

Разработчики обещают, что двигатель станет значительно легче при той же производительности. Он будет меньше в габаритах, что позволит выкроить больше полезной площади под другие нужды. Кроме этого мотор будет иметь другие материально-технические преимущества относительно общего парка боевых машин вооруженных сил.

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10V 199 придет на замену многотопливному двигателю MB-873, которым комплектовали Leopard 2 и все семейство машин Leopard 2 на протяжении почти 50 лет. Этот агрегат до сих пор считается золотым стандартом, поскольку его надежность и низкая уязвимость даже при подаче некачественного топлива высоко ценится среди водителей-механиков. Однако нынешние реалии требуют более современного и экономного двигателя.

Визуализация дизельного двигателя MTU 10V 199. Фото: MTU

Ожидается, что новый двигатель 10V 199 будет иметь десять цилиндров в V-образной конфигурации расположения (V10). В самой мощной версии мотор сможет выдавать на-гора 1500 л.с.

Производитель также заявляет, что за свой счет провел исследования по интеграции 10V199 на Leopard 2. Результат показал, что двигатель можно успешно установить на основной боевой танк с соответствующими модификациями трансмиссии и системы охлаждения.

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Поскольку 10V199 (примерно 27 литров объема) короче MB-873 (47,6 литра объема), то освободится место в корпусе танка для других целей. Вес 10V199 также должен быть значительно меньше, чем 2,2 тонны MB 873.