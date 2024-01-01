Rolls-Royce готує заміну 50-річним двигунам танків Leopard 2

Новий двигун отримав індекс 10V 199. Нині його розробка на етапі проєктування. Це має бути компактний дизельний силовий агрегат для важкої гусеничної техніки, включаючи основні бойові танки. Новину поширив спеціалізований ресурс defence24.pl.

Розробники обіцяють, що двигун стане значно легшим при тій самій продуктивності. Він буде менший в габаритах, що дозволить викроїти більше корисної площі під інші потреби. Окрім цього мотор матиме інші матеріально-технічні переваги стосовно загального парку бойових машин збройних сил.

Читайте також "Танкова коаліція" знову відправляє панцерники Leopard в Україну

10V 199 прийде на заміну багатопаливному двигуну MB-873, яким комплектували Leopard 2 і все сімейство машин Leopard 2 упродовж майже 50 років. Цей агрегат і досі вважається золотим стандартом, оскільки його надійність і низька вразливість навіть при подачі неякісного палива високо цінується серед водіїв-механіків. Однак нинішні реалії вимагають більш сучасного та економного двигуна.

Візуалізація дизельного двигуна MTU 10V 199. Фото: MTU

Очікується, що новий двигун 10V 199 матиме десять циліндрів у V-подібній конфігурації розташування (V10). В найпотужнішій версії мотор зможе видавати на-гора 1500 к.с.

Виробник також заявляє, що за власний кошт провів дослідження щодо інтеграції 10V199 на Leopard 2. Результат показав, що двигун можна успішно встановити на основний бойовий танк з відповідними модифікаціями трансмісії та системи охолодження.

Читайте також Ще десять залізничних платформ вантажаться танками Leopard 2A4 для України

Оскільки 10V199 (приблизно 27 літрів об’єму) коротший за MB-873 (47,6 літра об’єму), то звільниться місце в корпусі танка для інших цілей. Вага 10V199 також має бути значно меншою, ніж 2,2 тонни MB 873.