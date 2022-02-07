Новый маскот остается узнаваемым, поскольку миниатюрная скульптура "Дух экстаза" изменилась в незначительных деталях.

Обновление маскота Rolls-Royce Spirit of ecstasy посвященное 111-й годовщине со дня создания этого самого талисмана – впервые миниатюрная скульптура украсила автомобиль британской марки 6 февраля 1911 года.

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Новая фигурка будет отличаться размерами и положением тела женщины. Она предназначена лишь для электрических Rolls-Royce, первым из которых станет купе Spectre. Rolls-Royce Spectre станет первым электрокаром британского бренда, по которому вся линейка производителя станет электрической к 2030 году.

Электрический “Дух экстаза” компактнее — высота фигурки уменьшилась почти на два сантиметра до 82,73 миллиметра. К тому же женщина теперь менее наклонена вперед (это якобы улучшает аэродинамику), имеет другую прическу, одежду и даже выражение лица. Rolls-Royce сообщает, что дизайнеры стремились создать “элегантные реалистичные черты лица, в которых сочетается сосредоточенность и безмятежность”. Как и сейчас, скульптурная миниатюра будет выдвижной и будет иметь подсветку.

С 1911 года размеры “Духа экстаза” уменьшились более чем в два раза. При этом, как и с первого дня, все фигурки обрабатываются вручную, поэтому двух абсолютно одинаковых маскотов быть не может.

Фото: скульптурный символ Rolls-Royce Spirit of ecstasy / Rolls-Royce