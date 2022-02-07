Новий маскот залишається впізнаваним, оскільки мініатюрна скульптура "Дух екстазу" змінилась у незначних деталях.

Оновлення маскоту Rolls-Royce Spirit of ecstasy присвячене 111-й річниці з дня створення цього самого талісмана – вперше мініатюрна скульптура прикрасила автомобіль британської марки 6 лютого 1911 року.

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Нова фігурка відрізнятиметься розмірами та положенням тіла жінки. Вона призначена лише для електричних Rolls-Royce, першим з яких стане купе Spectre. Rolls-Royce Spectre стане першим електрокаром британського бренду, за яким уся лінійка виробника стане електричною до 2030 року.

Електричний “Дух екстазу” компактніший — висота фігурки зменшилася майже на два сантиметри до 82,73 міліметра. До того ж жінка тепер менш нахилена вперед (це, нібито, покращує аеродинаміку), має іншу зачіску, одяг і навіть вираз обличчя. Rolls-Royce повідомляє, що дизайнери прагнули створити “елегантні реалістичні риси обличчя, в яких поєднується зосередженість та безтурботність”. Як і зараз, скульптурна мініатюра буде висувною та матиме підсвічування.

З 1911 року розміри “Духу екстазу” зменшилися більш як у два рази. При цьому, як і з першого дня, усі фігурки обробляються вручну, тому двох абсолютно однакових маскотів бути не може.

Фото: скульптурний символ Rolls-Royce Spirit of ecstasy / Rolls-Royce