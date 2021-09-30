Довгий час британський бренд відхрещувався від переходу на батареї, але врешті вирішив не плисти проти течії.

Досконально роздивитись перший електромобіль Rolls-Royce поки не вийде, оскільки він щільно замаскований плівкою з типографікою. Та дещо про майбутній електромобіль можна дізнатись вже зараз.

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По-перше, Rolls-Royce дав нам назву електрокара – Spectre. По-друге, названа дата його появи – через два роки. Нарешті, можна оцінити його формфактор – це купе, яке обрисами нагадує нинішній Wraith. З анонсом першого електричного Rolls-Royce, генеральний директор компанії Торстен Мюллер-Отвос заявив, що Spectre є лиш початком, за ним слідують інші електромобілі й у 2030 році всі моделі Rolls-Royce вже будуть електричними.

Кузов тізерного електрокара прикрашають і водночас маскують написи з цитатами засновників компанії. Фасад проголошує: “Якщо чогось не існує – створи це”.

І компанія Rolls-Royce оголосила про те, що розпочинає дорожні випробування Spectre, з найскладнішою програмою тестів, будь-коли застосованою виробником. Прототипи намотають 2,5 мільйона кілометрів в різних куточках світу.

Фото: електричний Rolls-Royce Spectre / Rolls-Royce

У четвертому кварталі 2023 року перші покупці вже повинні отримати свої електричні купе Rolls-Royce.

Технічні характеристики електрокара поки не розкриваються, але виробник повідомив, що Spectre побудований на тій же алюмінієвій просторовій рамі, що й бензинові Phantom, Cullinan та Ghost. Ця платформа від початку задумувалась, як багатоцільова, під різні типи силових установок.