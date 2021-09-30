Долгое время британский бренд открещивался от перехода на батареи, но в конце решил не плыть против течения.

Досконально рассмотреть первый электромобиль Rolls-Royce пока не получится, поскольку он плотно замаскированный пленкой с типографикой. Но кое-что о будущем электромобиле можно узнать уже сейчас.

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Во-первых, Rolls-Royce дал нам название электрокара – Spectre. Во-вторых, названа дата его появления – через два года. Наконец, можно оценить его формфактор – это купе, которое очертаниями напоминает нынешний Wraith.

Кузов тизерного электрокара украшают и одновременно маскируют надписи с цитатами основателей компании. Фасад гласит: "Если чего-то не существует – создай это".

Но компания Rolls-Royce объявила о том, что начинает дорожные испытания Spectre, с самой сложной программой тестов, когда-либо применяемой производителем. Прототипы намотают 2,5 миллиона километров в различных уголках мира.

Фото: электрический Rolls-Royce Spectre / Rolls-Royce

В четвертом квартале 2023 года первые покупатели уже должны получить свои электрические купе Rolls-Royce.

Технические характеристики электрокара пока не раскрываются, но производитель сообщил, что Spectre построен на той же алюминиевой пространственной раме, что и бензиновые Phantom, Cullinan и Ghost. Эта платформа изначально задумывалась, как многоцелевая, под разные типы силовых установок.

С анонсом первого электрического Rolls-Royce, генеральный директор компании Торстен Мюллер-Отвос заявил, что Spectre является лишь началом, за ним следуют другие электромобили и в 2030 году все модели Rolls-Royce уже будут электрическими.