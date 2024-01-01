Rolls-Royce спрятал в машину Джеймса Бонда слиток золота

Как передает Carscoops, Phantom III Sedanca de Ville 1937 года отличался характерной желтой краской, которая была воспроизведена в новом Phantom Extended с длинной колесной базой. Как и старожил, современный автомобиль Goldfinger имеет контрастную черную крышу и капот и даже имитирует вид черных и серебристых колес и колпаков довоенной модели.

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Главной изюминкой является настоящий 18-каратный золотой слиток, искусно спрятанный в салоне. Его стоимость оценивают в около 500 тысяч долларов, но цену самого авто не раскрывают. Также интерьер имеет золотую отделку ящиков для хранения, а на бардачке есть цитата из фильма “влюблен в ее цвет, ее блеск, ее божественную тяжесть”.

Накладки на пороги имеют вид золотых слитков, а в багажнике есть золотая клюшка для гольфа, что тоже является отсылкой к киноленте. Даже табличка для VIN-кода, которая заканчивается на 007 – изготовлен из 24-каратного золота.

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Rolls Royce даже удалось получить регистрационный номерной знак AU1, который носил оригинальный классический автомобиль в фильме, что также является отсылкой на обозначение химического символа золота в таблице Менделеева.