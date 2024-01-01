Rolls-Royce заховав в машину Джеймса Бонда злиток золота

Як передає Carscoops, Phantom III Sedanca de Ville 1937 року відрізнявся характерною жовтою фарбою, яка була відтворена у новому Phantom Extended з довгою колісною базою. Як і старожил, сучасний автомобіль Goldfinger має контрастний чорний дах й капот й навіть імітує вигляд чорних і сріблястих коліс і ковпаків довоєнної моделі.

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Головною родзинкою є справжній 18-каратний золотий злиток, майстерно схований у салоні. Його вартість оцінюють у близько 500 тисяч доларів, але ціну самого авто не розкривають. Також інтер’єр має золоте оздоблення ящиків для зберігання, а на бардачку є цитата з фільму “закоханий у її колір, її блиск, її божественну тяжкість”.

Накладки на пороги мають вигляд золотих злитків, а у багажнику є золота ключка для гольфу, що теж є відсилкою до кінострічки. Навіть табличка для VIN-коду, яка закінчується на 007 – виготовлений із 24-каратного золота.

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Rolls Royce навіть вдалося отримати реєстраційний номерний знак AU1, який носив оригінальний класичний автомобіль у фільмі, що також є відсилкою на позначення хімічного символу золота в таблиці Менделєєва.