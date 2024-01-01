Роскошный Lamborghini Huracan Sterrato заметили в Житомире

Как отмечает ТопЖир, кто именно является владельцем этой машины и почему она оказалась в одном из гаражных кооперативов Житомира неизвестно, поскольку спорткар имеет не украинскую регистрацию.

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Huracan Sterrato – это особая версия спорткара, отличающаяся внедорожными акцентами и повышенным клиренсом. Впервые её показали в 2019 году, а серийная модель дебютировала в ноябре 2022 года.

Под капотом авто 5,2-литровый V10 на 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Этого достаточно, чтобы достигать первой сотни км/ч всего за 3,4 секунды. В то же время максимальную скорость ограничили на отметке 260 км/ч, поскольку Huracan Sterrato имеет внедорожные шины и худшую аэродинамику.

Узнать Huracan Sterrato можно по увеличенному клиренсу на 43 мм, защитными накладками на кузове и другими уникальными элементами, вроде дополнительного освещения на капоте. Стоимость данного спорткара оценивается от 300 до 400 тысяч долларов.

Напомним: С 1 апреля в Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость в Киеве и Днепре