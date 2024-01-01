Lamborghini Huracan Sterrato за 400 тисяч доларів помітили в Житомирі

Як зазначає ТопЖир, хто саме є власником цієї автівки та чому вона опинилась в одному з гаражних кооперативів Житомира, невідомо, оскільки спорткар має не українську реєстрацію.

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Huracan Sterrato – це особлива версія спорткара, що відрізняється позашляховими акцентами та підвищеним кліренсом. Вперше її показали у 2019 році, а серійна модель дебютувала в листопаді 2022 року.

Під капотом авто 5,2-літровий V10 на 610 кінських сил та 560 Нм крутного моменту. Цього достатньо, аби досягати першої сотні км/год всього за 3,4 секунди. Водночас максимальну швидкість обмежили на позначці 260 км/год, оскільки Huracan Sterrato має позашляхові шині та гіршу аеродинаміку.

Впізнати Huracan Sterrato можна за збільшеним кліренсом на 43 мм, захисними накладками на кузові та іншими унікальними елементами, як от додаткове освітлення на капоті. Вартість даного спорткара оцінюється від 300 до 400 тисяч доларів.

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