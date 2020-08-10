Проект Aviar Motors получил название R67, поскольку использует формы классического Mustang первого поколения.

Ээлектрический рестомод Aviar R67 имеет полностью карбоновый кузов. Сейчас фирма строит первый экземпляр, но надеется скоро перейти к полномасштабному выпуску.

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В основе Aviar R67 лежит шасси от Tesla Model S, вместе со 100-киловаттным аккумуляторным блоком. Пара моторов, также от Tesla, производит 840 л.с. мощности, обещая ускорение с места до первой сотни за 2,2 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 250 км/ч, а запас хода на одном заряде составит более 500 километров, уверяют разработчики.

Все без исключения кузовные панели автомобиля изготовлены из карбона. К классическим формам Ford Mustang авторы проекта добавили кое-что свое: фары с круглыми дневными ходовыми огнями, передний сплиттер, переднюю решетку и боковые юбки из карбона, а также выдвижной спойлер на корме.

Фото: Aviar R67 / Carscoops

Внутри Aviar R67 также полон цитирований Tesla, включая большой вертикальный тачскрин экран мультимедийной системы. Да и здесь кое-что добавили от себя: круглые вентиляционные отверстия, цифровую панель приборов и мультируль.

Aviar Motors на данный момент не разглашает стоимость электрокара, не известно и время старта продаж, однако можно не сомневаться, что заказчикам придется запастись терпением и приготовиться к значительным расходам.

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