Проект Aviar Motors отримав назву R67, оскільки використовує форми класичного Mustang першого покоління.

Еелектричний рестомод Aviar R67 має повністю карбоновий кузов. Наразі фірма будує перший екземпляр, але сподівається скоро перейти до повномасштабного випуску.

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В основі Aviar R67 лежить шасі від Tesla Model S, разом зі 100-кіловатним акумуляторним блоком. Пара моторів, також від Tesla, продукує 840 к.с. потужності, обіцяючи прискорення з місця до першої сотні за 2,2 секунди. Максимальна швидкість обмежена позначкою 250 км/год, а запас ходу на одному заряді становитиме більше 500 кілометрів, запевняють розробники.

Усі без винятку кузовні панелі автомобіля виготовлені з карбону. До класичних форм Ford Mustang автори проекту додали дещо своє: фари з круглими денними ходовими вогнями, передній спліттер, передню решітку і бічні спідниці з карбону, а також висувний спойлер на кормі.

Фото: Aviar R67 / Carscoops

Всередині Aviar R67 також сповнений цитувань Tesla, включно з великим вертикальним тачскріном екран мультимедійної системи. Та й тут додали дещо від себе: круглі вентиляційні отвори, цифрову панель приладів та мультикермо.

Aviar Motors на даний момент не розголошує вартість електрокара, не відомий і час старту продажів, однак можна не сумніватись, що замовникам доведеться запастись терпінням та приготуватись до значних витрат.

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