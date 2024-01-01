Российские войска бегут из Сирии на украденном в Украине грузовике

Видео недавно появилось в сети. Правда, оно не конкретно об автомобиле украинской принадлежности, а об отношении сирийцев к российским войскам. Об этом говорится в рассказе специализированного ресурса Militarnyi со ссылкой на сторонницу Украины Pepel Klaasa.

Там без комментариев рассказывается о том, как местные жители провожают колонну автомобилей с беглецами "второйармиимира" жестами пожеланий в виде поднятого вверх среднего пальца. Красноречиво получилось.

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Однако в той колонне на 37-39 секундах любительского видео промелькнул белый среднетоннажный грузовик с синим изотермическим фургоном, на борту которого белой краской завода-производителя нанесена надпись большими буквами – "ПРОДУКТИ".

Конечно, машина шла без номерных знаков. Поскольку вряд ли россияне выпускали подобные авто с украинским обозначением, то вероятнее всего, что это авто было украдено в Украине.

Согласитесь, надпись именно на украинском языке. Скриншот: Авто24

Вероятнее всего, это по внешним чертам ГАЗон Next, шасси которого ввезено в Украину еще в довоенный период на один из многочисленных заводов, где отечественный производитель наладил выпуск изотермических фургонов. Точно установить производителя не удалось, поскольку в Украине их добрый десяток.

Не исключено, что кто-то из производителей и владельцев фургона узнает этот транспорт. Будем благодарны подсказке и возможности продолжить тему.

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В редакции Авто24 склоняются к мнению, что какое-то подразделение оккупационных войск было из-за потерь отведено в тыл не переформирование, прихватив с собой и украденный украинский фургон. Потом состоялась ротация российского контингента в Сирии, куда после отдыха и переформирования отправили выведенное из Украины подразделение.

Понятно, туда поехал и добротно сделанный изотермический фургон с надписью "ПРОДУКТИ". Перекрашивать кузов и зарисовывать ту маркировку никто не стал, поскольку, за исключением одной буквы, та надпись похожа на российскую.